Краснодарский край получит 124,6 млн рублей на поддержку производства масличных культур

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего 43 российским регионам на стимулирование производства масличных культур из федерального бюджета выделят 4,8 млрд рублей.

Краснодарский край получит на эти цели 124 млн 634 тыс. 900 рублей. Эти средства передадут предприятиям и фермерам, которые специализируются на производстве и переработке масличных культур.

«Аграрии смогут не снижать объемы площадей под масличными и в следующем сезоне, а на российском рынке у людей всегда будет широкий и качественный выбор необходимых им продуктов», — сказал Мишустин.

Ожидается, что такая поддержка сельхозпроизводителей поможет увеличить объемы выращивания подсолнечника, сои, рапса и льна в стране на 1,74 млн т., сообщает пресс-служба Правительства России.

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