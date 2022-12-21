В Краснодаре включили вечернюю иллюминацию на улице Красной

Светящиеся шары, знакомые каждому краснодарцу, снова включили вечером 20 декабря.

Жители и гости Краснодара теперь снова могут пройтись вечером по главной улице города под свет разноцветных фонарей, которые смонтировали еще в 2009 году. При этом на Красной пешеходам по-прежнему запрещено ходить по проезжей части в выходные дни.

В 2020 году вечернюю иллюминацию на Красной планировали заменить на новую. Однако это решили отложить из-за пандемии коронавируса. При этом шары на время отключали.

Декоративная система освещения установлена на участке между улиц Длинной и Пушкина. Она состоит из 52 перетяжек, в каждой из которых находится семь светящихся кругов.

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