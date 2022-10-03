В Краснодаре виновник смертельного ДТП получил 1 год и 8 месяцев колонии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор местному жителю вынес Советский районный суд Краснодара. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим смерть человека по неосторожности.

Суд установил, что 10 апреля 2019 года житель Краснодара, управляя автомобилем ВАЗ-2112, при выезде на дорогу около дома № 80 на улице Кубанской в Пашковском жилом массиве не предоставил преимущество мотоциклу BMW, который ехал по улице Кирова, и наехал на него. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался.

Суд признал водителя ВАЗ-2112 виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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