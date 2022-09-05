В Краснодаре суд дал 2 года колонии водителю троллейбуса, который сбил насмерть девочку

Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Приговор по делу в отношении водителя троллейбуса 5 сентября вынес Ленинский районный суд Краснодара.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд счел его вину доказанной и назначил ему 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Мужчине также запретили работать водителем на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 18 мая в 14:25 на улице Каляева, 1/2. Водитель троллейбуса маршрута «Ж/д Краснодар 1» — «Юбилейный микрорайон» ехал по улице Каляева и при повороте на Кожевенную напротив дома № 1 сбил 15-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу.

В результате девочка скончалась на месте ДТП. Была задействована спецтехника, чтобы поднять троллейбус и извлечь из-под него тело подростка.