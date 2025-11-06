В Краснодаре видимость из-за тумана утром 6 ноября не превышает 500 метров

Утром в четверг столицу Краснодарского края накрыл густой туман.

По словам жителей города, видимость в плотном слое не превышает 500 метров.

Синоптики сообщают, что в начале дня местами в крае сохранятся очаги туманов. Как отметил Михаил Леус, 6 ноября регион останется под влиянием барического максимума. На Кубани сохранится привычная солнечная, сухая и спокойная погода.

«Температура воздуха +17…+19 °С. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — написал метеоролог в Telegram.

Туманы — это один из ярких признаков осени в Краснодарском крае, и сейчас для этого природного явления складываются благоприятные условия. Это связано с большими перепадами температур днем и ночью, теплой поверхностью земли и отсутствием ветра в ночные и утренние часы.

Читайте также: восемь городов Кубани вошли в топ-10 самых теплых в России. По данным синоптических метеостанций за 12 часов 5 ноября, самым теплым городом России оказался Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.