В Краснодаре ветеран Людмила Велигура отметила 100-летний юбилей

Труженице тыла, ветерану труда и заслуженному архивисту Кубани Людмиле Велигуре 26 августа исполнилось 100 лет.

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил ветерана в соцсетях.

«Людмила Порфирьевна прошла большой трудовой путь. Пережила оккупацию Краснодара немецко-фашистскими захватчиками. Самоотверженно работала в тылу в военные годы. В мирное время несколько десятков лет посвятила развитию архивного фонда Кубани. Главная ее заслуга — создание ведомственных архивов Краснодара. «Сохранить историю для наших потомков» — ее девиз. Сегодня это особенно важно», — написал Наумов в Telegram.

В 1941 году, после окончания школы, Людмила Велигура окончила школу, вышла замуж и родила сына. После начала войны муж ушел добровольцем на фронт, а она работала в колхозе станицы Белоглинской. В 1941 году поступила в Краснодарский педагогический институт. После окончания много лет работала инспектором по кадрам архивного отдела, научным сотрудником.

В 1964 году, окончив Московский историко-архивный институт, стала начальником отдела кинофотодокументов. Позднее руководила отделом ведомственных архивов и делопроизводства. На этой должности проработала до 1980 года.

После выхода на пенсию продолжила работу в архивном отделе крайисполкома инспектором-архивистом по региону. Была награждена званиями «Ветеран труда» и «Заслуженный архивист Кубани», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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