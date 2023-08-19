Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Василия Ветреля

Житель Славянска-на-Кубани, ветеран Великой Отечественной войны Василий Ветрель 19 августа отмечает свой 100-летний юбилей.

«В июле 1941 года он ушел добровольцем на фронт. Командовал взводом разведки. Участвовал в операциях по разгрому немецкой группировки в Сталинграде, освобождении Донбасса и Крыма, Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии. Десятки раз ходил в тыл противника, добывая ценные сведения и вражеских «языков». Был четыре раза ранен», — рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Василий Ветрель награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, а также орденом Красной Звезды и боевыми медалями «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Сталинграда» и «За оборону Севастополя».

«После демобилизации он получил специальность механика. Более 30 лет проработал в строительной отрасли — прошел путь от крановщика до главного механика. Десятки жилых и общественных зданий, школ, больниц, домов культуры в Славянском и Красноармейском районах простроено его руками. Сердечно поздравляю Василия Васильевича с юбилеем и желаю здоровья, бодрости духа и благополучия», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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