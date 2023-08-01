Кондратьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Александру Беляеву

Жительница Краснодара, защитница Сталинграда Александра Беляева 1 августа отмечает 100-летний юбилей.

«18-летней девушкой она закончила школу медицинских сестер и пошла добровольцем на фронт. Рубежи Родины защищала в должности санинструктора 23-й моторизованной штурмовой инженерно-саперной Перекопской бригады. Воевала на Юго-Восточном, Сталинградском и 4-м Украинском фронте. Победу встретила в Праге в звании старшего сержанта, затем их бригаду направили в Австрию. От всей души желаю Александре Николаевне крепкого здоровья и благополучия!» — написал глава Кубани в Telegram.

Также глава края рассказал, что Александра Беляева была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». После войны она вышла замуж за военного. Затем они вместе переехали в Краснодар, где у них родились сын и дочь. Сейчас у ветерана есть также внук и правнук, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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