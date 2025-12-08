В Краснодаре вечером 8 декабря из-за дождя и ДТП пробки достигли 9 баллов

Дождь осложнил ситуации на дорогах краевого центра вечером в понедельник. Не менее девяти ДТП произошли в разных районах города в час пик.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 18:25, наиболее сильные пробки образовались на улице Красной в районе «Авроры». Почти полностью остановилась улица Тургенева. На кольце с улицей Красных Партизан произошла авария.

Затор образовался на улице Северной от Костылева до Красной, там произошли две аварии. От улицы Леваневского пробка растянулась по Северной до моста. На этом участке, согласно картам, зафиксирована одна авария.

Также в бардовый окрасились улицы Филатова и Ялтинская — в сторону центра. Улица Уральская практически свобода до Дежнева, а дальше начинается затор до самого Восточного обхода. На этом участке также не обошлось без ДТП.

В целом дорожную ситуацию в Краснодаре сервис «Яндекс Карты» оценил на 9 баллов из 10.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре изменили маршрут пяти трамваев из-за застрявшей на путях машины.

