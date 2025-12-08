В Краснодаре изменили маршрут пяти трамваев из-за застрявшей на путях машины

Автомобиль застрял на трамвайных путях вечером 8 декабря на улице Островского, на участке от улицы Крупской в сторону Клинической.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно, что автомобиль одним колесом провалился в яму. Из-за него трамваи № 1, 2, 5, 8, 15 при движении из центра разворачиваются на улице Колхозной обратно на свои маршруты, сообщили в МУП «КТТУ».

Кроме того, трамваи этих же маршрутов, идущие от улицы Московской к Островского, пустили по Садовой. Пассажиров просят быть внимательным и выбирать маршрут, учитывая изменения.

