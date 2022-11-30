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В Краснодаре вечером 30 ноября временно изменятся маршруты трамваев № 4, № 5 и № 8

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vecherom-30-noyabrya-vremenno-izmenyatsya-marshruty-tramvaev-4-5-i-8
В Краснодаре вечером 30 ноября временно изменятся маршруты трамваев № 4, № 5 и № 8
Фото Александра Райко

Изменения в схеме движения трех трамвайных маршрутов связаны в капитальным ремонтом путей на улице Вишняковой.

Последние рейсы трамвая № 4 по обычному маршруту пойдут из Комсомольского микрорайона в 22:09, а с конечной остановки на улице Индустриальной — в 22:19.

По маршруту № 5 последние рейсы отправятся от улицы Бершанской в 21:10 и от улицы Петра Метальникова в 22:10. Трамвай № 8 вечером отправится с остановки «Хладокомбинат» в 21:31, а с улицы Петра Метальникова — в 22:27.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам горячей линии 8 (903) 412-01-01, 8 (861) 218-99-18.

Также расписание движения транспорта МУП «КТТУ» в режиме реального времени можно посмотреть на сайте. Кроме того, для получения справочной информации можно обратиться по телефонам 8 (903) 412-01-01, 8 (861) 218-99-18, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре временно ограничили движение транспорта по улице Гоголя.

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