В Краснодаре в третий день выборов утром проголосовали общественники и деятели культуры

Видео канала «Кубань 24»

Не для всех горожан третий день выборов стал выходным. Поэтому многие спешили проголосовать перед началом своего рабочего дня. В числе первых на избирательный участок пришел зампредседателя Общественной палаты края и первый проректор КубГУ Темыр Хагуров.

Сделав свой выбор в стенах школы № 19, он отметил важность участия кубанцев в политической жизни региона.

«Это способ для народа участвовать во власти, принимать решения, выбирать представителей тех или иных политических сил, которые будут действовать во благо народа, во благо населения», — сказал зампредседателя Общественной палаты Краснодарского края, первый проректор КубГУ Темыр Хагуров.

Не остались в стороне и деятели культуры. Заслуженная артистка Кубани Гюльнара Низамова считает участие в выборах своим гражданским долгом.

«Я очень люблю свою страну и считаю, что просто необходимо принимать участие в таких мероприятиях, чтобы отдавать свой голос и быть соучастником того, что происходит в нашей стране», — отметила заслуженная артистка Кубани, солистка Краснодарского музыкального театра Гюльнара Низамова.

На выборы также в полном составе пришли солисты вокально-инструментального ансамбля «Адажио». Они проголосовали прямо на работе — в задании Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.

«Пришли на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор. Считаем, что это очень важно, что каждый гражданин должен прийти и выбрать наше будущее, выбрать будущее края, будущее страны и наших детей», — рассказал заслуженный артист Кубани, солист квартета «Адажио» Николай Колчевский.

Основной поток избирателей ожидается 11 сентября. Проголосовать можно до 20:00. Подсчет итогов выборов начнется уже этой ночью.

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