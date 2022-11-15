В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел днем 15 ноября на улице Коммунаров в вагоне трамвая № 15.

О произошедшем сообщили в полицию очевидцы.

«В полицию от работников скорой помощи поступило сообщение о скоропостижной смерти пассажира трамвая на улице Коммунаров. На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. По данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службе УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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