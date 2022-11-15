В Краснодаре в следующем году достроят завод по производству окон и дверей

Фото unsplash.com

Предприятие по производству оконных и дверных профилей из ПВХ в рамках инвестиционного соглашения строит одна из первых компаний на Юге России, специализирующаяся в этом направлении. Завершить работы планируется в первом квартале 2023 года.

Инвестиционное соглашение о строительстве завода в Краснодарском крае подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Инвестиции в строительство завода составят 3 млрд рублей.

Начальник городского управления инвестиций и развития МСП Артем Анацкий рассказал о ходе реализации проекта.

«Объект практически достроен. На данный момент проводятся процедуры, которые предшествуют вводу в эксплуатацию. Остался заключительный рывок, и в следующем году мы увидим интенсивно работающее предприятие», — сказал Анацкий интервью телеканалу РБК Юг.

По словам Анацкого, этот завод станет одним из крупнейших промышленных предприятий, построенных в Краснодаре за последние годы.

Завод расположится на участке 12,1 га на Ростовском шоссе, 22. На предприятии планируют создать порядка 250 новых рабочих мест. После запуска всех 35 производственных линий завод будет выпускать около 150 тыс. т продукции ежегодно.

Читайте также: в Краснодаре начали строить школу в Губернском микрорайоне.