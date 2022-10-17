В Краснодаре в школе при храме Рождества Христова прошел урок милосердия

Видео канала «Кубань 24»

Во время занятия изготавливали поделки из бумаги, чтобы продать их, а деньги направить на благотворительные цели.

«Милосердие умягчает наши сердца. Оно помогает нам быть в нужные моменты рядом с нашими близкими. Оно помогает нам, как говорится в песне, — «сердцем не стареть». Не «не стареть», а «не черстветь», конечно же», — сказала завуч по воспитательной работе Русской православной школы имени Преподобного Серафима Саровского Дарья Гончарова.

Акция, в которой приняли участие дети, называется «Белый цветок». Она проводится ежегодно. Благотворительная выставка поделок будет организована у Храма Рождества Христова. В этом году вырученные на ней средства будут отправлены в помощь российским военным, участвующим в СВО.

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