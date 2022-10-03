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В Анапе школьник продает варенье для помощи мобилизованным

Общество
03.10.2022 09:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-shkolnik-prodaet-varene-dlya-pomoshhi-mobilizovannym
Видео канала «Кубань 24»

Все лето мальчик срывал ягоды и делал варенье. Сейчас он его продает, чтобы как-то поддержать военных.

— Ребята сейчас на фронте защищают нашу Родину, защищают ваших же детей, таких же, как и я. Мы русский народ. Мы должны встать и начать помогать.

Как уточнил школьник, вырученные от продажи варенья деньги он отправляет мобилизованным, которые проходят обучение в Ростове-на-Дону.

Читайте также: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации.

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