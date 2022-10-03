В Анапе школьник продает варенье для помощи мобилизованным
Общество
03.10.2022 09:11
Все лето мальчик срывал ягоды и делал варенье. Сейчас он его продает, чтобы как-то поддержать военных.
— Ребята сейчас на фронте защищают нашу Родину, защищают ваших же детей, таких же, как и я. Мы русский народ. Мы должны встать и начать помогать.
Как уточнил школьник, вырученные от продажи варенья деньги он отправляет мобилизованным, которые проходят обучение в Ростове-на-Дону.
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