В Краснодаре в районе улицы Восточно-Кругликовской построят троллейбусный пункт
Инфраструктуру для работы троллейбусов создадут в ходе ремонта участка улицы Домбайской от 1 Мая до Героев-Разведчиков.
На участке длиной 1,1 км уложат асфальт, сделают тротуары, освещение и ливневую канализацию, а также обустроят все для движения троллейбусов. Строительство запланировано на 2023 год в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
«На данный момент троллейбус на улице Восточно-Кругликовской разворачивается по временной схеме. Планируется, что после завершения работ на улице Домбайской будет разворотное кольцо, постоянная остановка и диспетчерский пункт», — цитирует заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова пресс-служба мэрии Краснодара.
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