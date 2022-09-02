Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре в поликлинике СКАЛ ККБ №2 открыли ревматологический центр

Общество
02.09.2022 15:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-poliklinike-skal-kkb-2-otkryli-revmatologicheskij-tsentr
В Краснодаре в поликлинике СКАЛ ККБ №2 открыли ревматологический центр
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 2 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы региона рассказала, что основными направлениями работы ревматологического центра в поликлинике СКАЛ станут диагностика и лечение артрита, дегенеративных болезней суставов, а также системных и смешанных заболеваний соединительной ткани.

«Не случайно центр расположился именно в структуре ККБ № 2. Ведь это позволяет обеспечить комплексный подход к лечению пациентов. Учитывая системные проявления ревматологических заболеваний, очень актуально привлекать смежных специалистов к разработке плана лечения, проводить консилиумы и врачебные комиссии. А современная лабораторная и инструментальная диагностика позволяет своевременно и точно провести весь комплекс исследований», — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: Белоглинская ЦРБ получила по нацпроекту новые светильники для операционной.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
Кондратьев: в 2022 году на Кубани День знаний отмечают 760 тыс. школьников
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
  2. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
  6. СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей
Прямой эфир
Мы в соцсетях