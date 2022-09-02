В Краснодаре в поликлинике СКАЛ ККБ №2 открыли ревматологический центр

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Об этом 2 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы региона рассказала, что основными направлениями работы ревматологического центра в поликлинике СКАЛ станут диагностика и лечение артрита, дегенеративных болезней суставов, а также системных и смешанных заболеваний соединительной ткани.

«Не случайно центр расположился именно в структуре ККБ № 2. Ведь это позволяет обеспечить комплексный подход к лечению пациентов. Учитывая системные проявления ревматологических заболеваний, очень актуально привлекать смежных специалистов к разработке плана лечения, проводить консилиумы и врачебные комиссии. А современная лабораторная и инструментальная диагностика позволяет своевременно и точно провести весь комплекс исследований», — написала Минькова в Telegram.

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