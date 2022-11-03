В Краснодаре в парке 30-летия Победы волонтеры собрали мусор и посадили деревья
Общество
03.11.2022 19:41
Фонд «Экология» и Росприроднадзор провели в Краснодаре акцию по благоустройству берега реки Кубань.
Мероприятие прошло в парке 30-летия Победы. Волонтеры собрали мусор — пластик, стекло, полиэтилен. Кроме этого, посадили деревья, установили скамейки и урны, изготовленные из переработанного полиэтилена. А также разместили плакаты с призывами соблюдать чистоту.
Специалисты Центра лабораторного анализа взяли пробы воды из Кубани. Их отправили в Краснодарский испытательный центр для определения степени загрязнения реки. За время экоакции участники собрали 2 т мусора.
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