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В Краснодаре в парке 30-летия Победы волонтеры собрали мусор и посадили деревья

Общество
03.11.2022 19:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-parke-30-letiya-pobedy-volontery-sobrali-musor-i-posadili-derevya
Видео канала «Кубань 24»

Фонд «Экология» и Росприроднадзор провели в Краснодаре акцию по благоустройству берега реки Кубань.

Мероприятие прошло в парке 30-летия Победы. Волонтеры собрали мусор — пластик, стекло, полиэтилен. Кроме этого, посадили деревья, установили скамейки и урны, изготовленные из переработанного полиэтилена. А также разместили  плакаты с призывами соблюдать чистоту.

Специалисты Центра лабораторного анализа взяли пробы воды из Кубани. Их отправили в Краснодарский испытательный центр для определения степени загрязнения реки. За время экоакции участники собрали 2 т мусора.

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