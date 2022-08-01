В Краснодаре в парке 30-летия Победы отпраздновали День ВМФ

Видео канала «Кубань 24»

Курсанты краснодарского военного училища прошли маршем и возложили цветы к памятнику возле подводной лодки.

«В мероприятии участвуют ветераны флота, члены их семей, в том числе внуки. Самое главное — передать эту эстафету памяти подрастающему поколению, чтобы дети росли патриотами России», — сообщил и. о. председателя Краснодарского регионального отделения российского морского собрания Александр Геращенко.

Также в рамках мероприятия организовали выставку оружия времен войны. В подготовке экспонатов приняли участие члены патриотических организаций, в том числе молодежь.

«Со временем история войны забывается, и ее надо напоминать. Все-таки наши деды воевали не для того, чтобы войну забыли и все. Мы проводим выставку, чтобы войну помнили», — сказал участник акции Дмитрий Лобачев.

Кроме того, в парке выступили коллективы ветеранских организаций города и состоялась выставка работ детских творческих коллективов.

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