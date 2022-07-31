Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев поздравил защитников и ветеранов с Днем Военно-морского флота

Общество
31.07.2022 09:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zashhitnikov-i-veteranov-s-dnem-voenno-morskogo-flota
Кондратьев поздравил защитников и ветеранов с Днем Военно-морского флота
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День ВМФ в России традиционно празднуют в последнее воскресенье июля. Всех причастных с праздником поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С Днем Военно-морского флота поздравляю защитников наших рубежей и ветеранов. У нас в крае базируются ведущие соединения Черноморского флота. Командиры, матросы и члены корабельных экипажей хранят накопленные веками традиции, демонстрируют мужество, стойкость и отвагу. От всей души желаю нашим военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии. С праздником!» — написал глава региона в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске на День ВМФ запланировали обширную программу с 7:30 до 22:00.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре полицейский предложил подозреваемому избежать лишения свободы за 3 млн рублей
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В Сочи водолазы возобновили поиск людей, унесенных в море горной рекой
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек
В Новороссийске задержали двух девушек, которые устроили драку в магазине
В Новороссийске задержали двух девушек, которые устроили драку в магазине
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
В Анапе ребенок захлебнулся в бассейне, его увезли в больницу
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга
Прямой эфир
Мы в соцсетях