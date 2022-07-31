Кондратьев поздравил защитников и ветеранов с Днем Военно-морского флота

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День ВМФ в России традиционно празднуют в последнее воскресенье июля. Всех причастных с праздником поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С Днем Военно-морского флота поздравляю защитников наших рубежей и ветеранов. У нас в крае базируются ведущие соединения Черноморского флота. Командиры, матросы и члены корабельных экипажей хранят накопленные веками традиции, демонстрируют мужество, стойкость и отвагу. От всей души желаю нашим военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии. С праздником!» — написал глава региона в Telegram.

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