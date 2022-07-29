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Как в Новороссийске отметят день ВМФ. Афиша мероприятий

Общество
29.07.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-v-novorossijske-otmetyat-den-vmf-afisha-meropriyatij
Как в Новороссийске отметят день ВМФ. Афиша мероприятий
Фото Дениса Сидорова, «Кубань 24»

День Военно-морского флота отметят в Новороссийске 31 июля. В городе-герое запланировали обширную программу, которая охватит весь день с 7:30 до 22:00.

Откроет праздничную программу молебен в храме Святых Петра и Февронии Муромских. Он пройдет с 7:30 до 8:00.

  • С 8:30 до 9:00 — пешая прогулка от храма Святых Петра и Февронии Муромских до Форумной площади;
  • С 9:00 до 9:30 — обход командиром Новороссийской военно-морской базы кораблей, стоящих в парадной линии;
  • С 9:00 до 20:00 — наземный показ образцов вооружения и военной техники на Форумной площади;
  • С 9:30 до 9:40 — возложение венка к памятнику отцам-основателям города на Форумной площади
  • С 9:40 до 10:00 — митинг, посвященный Дню ВМФ;
  • С 10:00 до 10:15 — открытие военно-спортивного праздника;
  • С 10:15 до 10:20 — прохождение кораблей с Государственным и Андреевским флагом, флагом ВМФ СССР и флагом города-героя Новороссийска;
  • С 10:20 до 10:25 — показ морского боя;
  • С 10:25 до 10:27 — показ поиска и уничтожения морской мины;
  • С 10:27 до 10:31 — показ освобождения судна, захваченного террористами;
  • С 10:31 до 10:35 — показ спасения экипажа, терпящего бедствие на воде;
  • С 10:35 до 10:50 — высадка морского десанта, встречный бой и захват плацдарма;
  • С 10:50 до 11:00 — вальс буксиров, фонтаны на воде;
  • С 11:00 до 11:30 — фестиваль военных оркестров;
  • С 20:00 до 22:00 — праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ, на Форумной площади;

Завершится праздник фейерверком в 22:00, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на площади Морского вокзала 31 июля зрители смогут увидеть боевые образцы ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также систему радиоэлектронной разведки «Синтез».

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