В Новороссийске 31 июля отметят День Военно-морского флота
День ВМФ в России традиционно празднуют в последнее воскресенье июля. Основные праздничные мероприятия в этот день пройдут на Форумной площади.
В 9:00 начнется торжественная церемония обхода военных кораблей Черноморского флота командиром Новороссийской военно-морской базы. Он поздравит рядовой состав и офицеров флота с Днем ВМФ. За этой частью праздника можно будет наблюдать с набережной им. Адмирала Серебрякова.
Под звуки военного оркестра по Форумной площади пройдут парадные расчеты подразделений ВМФ. Для гостей праздника проведут показательные сражения: встречный бой, высадка десанта, освобождение захваченного террористами судна и уничтожение морской мины.
В течение всего дня на площади Морского вокзала на всеобщее обозрение будет выставлена военная техника. Зрители смогут увидеть боевые образцы ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также систему радиоэлектронной разведки «Синтез».
В 19:00 на Форумной площади начнется праздничный концерт. В 22:00 на Западном молу в небо запустят фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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