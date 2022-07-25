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В Новороссийске 31 июля отметят День Военно-морского флота

Общество
25.07.2022 21:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-31-iyulya-otmetyat-den-voenno-morskogo-flota
В Новороссийске 31 июля отметят День Военно-морского флота
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

День ВМФ в России традиционно празднуют в последнее воскресенье июля. Основные праздничные мероприятия в этот день пройдут на Форумной площади.

В 9:00 начнется торжественная церемония обхода военных кораблей Черноморского флота командиром Новороссийской военно-морской базы. Он поздравит рядовой состав и офицеров флота с Днем ВМФ. За этой частью праздника можно будет наблюдать с набережной им. Адмирала Серебрякова.

Под звуки военного оркестра по Форумной площади пройдут парадные расчеты подразделений ВМФ. Для гостей праздника проведут показательные сражения: встречный бой, высадка десанта, освобождение захваченного террористами судна и уничтожение морской мины.

В течение всего дня на площади Морского вокзала на всеобщее обозрение будет выставлена военная техника. Зрители смогут увидеть боевые образцы ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также систему радиоэлектронной разведки «Синтез».

В 19:00 на Форумной площади начнется праздничный концерт. В 22:00 на Западном молу в небо запустят фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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