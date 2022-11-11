В Краснодаре в парках «Солнечный остров» и 30-летия Победы до конца года установят 50 лавочек
Новые лавочки установят в парках по инициативе жителей Краснодара. Завершить работы планируют до конца текущего года.
Дополнительные 33 лавочки появятся в парке имени 30-летия Победы. Еще 17 лавочек установят в парке «Солнечный Остров» Кроме того, там запланировали ремонт асфальта вдоль набережной реки Кубань.
«Парки — это места притяжения для гостей и жителей Краснодара. В том числе в них проходят социально значимые культурные, спортивные и благотворительные мероприятия. Благодаря инициативе неравнодушных жителей кубанской столицы мы уже привели в порядок несколько проблемных территорий и объектов. И получили дополнительную возможность в этом году отремонтировать тротуар и установить удобные лавочки на Солнечном Острове. А также увеличить число лавочек в парке им. 30-летия Победы», — цитирует директора МБУК «Краснодарские парки» Кирилла Клодта пресс-служба мэрии Краснодара.
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