В Краснодаре школьники вырастили 150 деревьев и заложили 10 школьных парков

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Более 1 тыс. учащихся из 10 краснодарских школ приняли участие в проекте «Укоренись в Краснодаре. Зеленая школа». Школьники вырастили 150 деревьев из семян и высадили 400 саженцев на территории школ.

«Зеленые школьные команды» самостоятельно вырастили из семян 150 саженцев в горшках. Семена дети также собрали сами в феврале на экскурсиях в парках и ботанических садах. Еще 250 саженцев павловнии подарил школам питомник — партнер проекта. Высадку деревьев на территории школ вели в соответствии с разработанными школьными командами концепциями школьных парков.

Парки заложили при школах № 1, № 15, № 62, № 63, № 91, № 95, № 98, лицее № 4 и гимназиях № 88 и «Перспектива».

Проект реализует команда Общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу». Сообщается, что в планах развития проекта создание открытых учебных классов для занятий, лекций и кинопросмотров в теплое время года. Эти пространства значительно разнообразят работу школьных летних лагерей, сообщили в пресс-службе общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу».

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