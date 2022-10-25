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В Краснодаре в ноябре откроют 4 новые спортивные площадки

Спорт
25.10.2022 09:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-noyabre-otkroyut-4-novye-sportivnye-ploshhadki
В Краснодаре в ноябре откроют 4 новые спортивные площадки
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Многофункциональные спортивные площадки представляют собой комплекс уличных тренажеров и площадки для занятия воркаутом.

За счет городской казны в столице Краснодарского края сейчас обустраивают сезонные спортивные площадки. В середине сентября с подрядчиками заключили договоры о проведении работ. Тренажеры закупили в рамках краевого бюджета.

Четыре новые спортивные площадки откроются в ноябре на улицах Упорной, 30/2, Листопадной, 14 А, 70-летия Октября, Зиповской, 31.

В Краснодаре физкультурой и спортом занимаются более 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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