В Краснодаре в ноябре откроют 4 новые спортивные площадки
Спорт
25.10.2022 09:21
Многофункциональные спортивные площадки представляют собой комплекс уличных тренажеров и площадки для занятия воркаутом.
За счет городской казны в столице Краснодарского края сейчас обустраивают сезонные спортивные площадки. В середине сентября с подрядчиками заключили договоры о проведении работ. Тренажеры закупили в рамках краевого бюджета.
Четыре новые спортивные площадки откроются в ноябре на улицах Упорной, 30/2, Листопадной, 14 А, 70-летия Октября, Зиповской, 31.
В Краснодаре физкультурой и спортом занимаются более 500 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Читайте также: в Анапе установили пять новых воркаут-площадок.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины