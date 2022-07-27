В Краснодаре в новую школу в микрорайоне Гидростроителей подали заявления 2 тыс. 300 детей

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Готовность филиала гимназии № 69 на 1 тыс. 550 мест в микрорайоне Гидростроителей оценили родители будущих учеников, общественники и депутаты.

В состав рабочей группы вошли депутат Гордумы Краснодара Игорь Брагарник, замдиректора департамента образования городской администрации Денис Погожев, а также директор школы Светлана Сеничева.

В новой школе три спортзала, зал для хореографии, столовая на 600 посадочных мест и актовый зал на 500 мест. В настоящее время на прием в новую школу подали 2 тыс. 300 заявлений, прием документов продолжается. Учебное заведение полностью готово к работе в новом учебном году. Сейчас в школу поставляют оборудование, большинство кабинетов полностью оснащены.

Игорь Брагарник отметил важность участия учителей и родителей на всех этапах — от проектирования до приемки всех работ.

«Такой подход дает возможность по итогу получить школу, которая действительно будет подходить под все критерии удобства», — сказал Брагарник.

Он также подчеркнул, что новая школа позволит значительно разгрузить учебные заведения в микрорайоне Гидростроителей.

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