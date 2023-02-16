В Краснодаре в ночь на 17 февраля ограничат движение в районе улицы Карякина
Общество
16.02.2023 12:44
Ограничение движения в районе улицы Карякина, 17 введут с 22:00 16 февраля до 6:00 17 февраля. На это время запланированы работы по подведению теплосетей к строящейся школе на улице Байбакова.
Движение машин на это время организуют в объезд по улице Карякина в направлении улиц Московской и Котлярова. Жильцы дома смогут проезжать во дворы и к парковкам.
Автовладельцев просят быть спланировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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