В Краснодаре в ночь на 17 февраля ограничат движение в районе улицы Карякина

Ограничение движения в районе улицы Карякина, 17 введут с 22:00 16 февраля до 6:00 17 февраля. На это время запланированы работы по подведению теплосетей к строящейся школе на улице Байбакова.

Движение машин на это время организуют в объезд по улице Карякина в направлении улиц Московской и Котлярова. Жильцы дома смогут проезжать во дворы и к парковкам.

Автовладельцев просят быть спланировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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