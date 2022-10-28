В Краснодаре в нежилом доме работало нелегальное казино
Общество
28.10.2022 13:11
Нелегальный игровой клуб выявили полицейские Краснодара в нежилом помещении на улице Курчатова.
В момент проверки в зале находился сотрудник заведения и посетитель. Из помещения изъяли игровое оборудование и документы, подтверждающие нелегальную игорную деятельность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Материал проверки зарегистрировали, в ближайшее время его передадут в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Сейчас устанавливают лиц, причастных к организации нелегального казино.
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