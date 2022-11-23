В Краснодаре в начале декабря начнут реконструкцию улицы Циолковского в Прикубанском округе

Фото пресс-службы администрации Краснодара

На улице Циолковского от улицы Гастелло до улицы Репина вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная двухполосная дорога шириной 7 м.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, в рамках проекта на этом участке обустроят тротуары шириной до 2,25 м, установят наружное освещение, проведут перестроят сети теплоснабжения и газопровода. Также будут перестроены существующие сети ливневых канализаций, потому что сейчас происходят постоянные подтопления старого жилого фонда и детского сада.

Движение на улице Циолковского полностью перекрывать не планируют. Дорожники будут вводить частичные ограничения. Завершить работы планируют в мае следующего года.

Ранее в Краснодаре выбрали подрядчиков для реконструкции шести улиц: Александровской, Циолковского, Зиповской, Ратной Славы, Симферопольской и Домбайской. Финансирование выделили из краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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