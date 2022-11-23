Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре в начале декабря начнут реконструкцию улицы Циолковского в Прикубанском округе

Общество
23.11.2022 14:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-nachale-dekabrya-nachnut-rekonstruktsiyu-ulitsy-tsiolkovskogo-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре в начале декабря начнут реконструкцию улицы Циолковского в Прикубанском округе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На улице Циолковского от улицы Гастелло до улицы Репина вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная двухполосная дорога шириной 7 м.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, в рамках проекта на этом участке обустроят тротуары шириной до 2,25 м, установят наружное освещение, проведут перестроят сети теплоснабжения и газопровода. Также будут перестроены существующие сети ливневых канализаций, потому что сейчас происходят постоянные подтопления старого жилого фонда и детского сада.

Движение на улице Циолковского полностью перекрывать не планируют. Дорожники будут вводить частичные ограничения. Завершить работы планируют в мае следующего года.

Ранее в Краснодаре выбрали подрядчиков для реконструкции шести улиц: Александровской, Циолковского, Зиповской, Ратной Славы, Симферопольской и Домбайской. Финансирование выделили из краевого бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре завершают дорожные работы на улице Власова.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Краснодаре будут судить мужчину, который до смерти забил лопатой гостя и его сожительницу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях