В Краснодаре в местах крещенских купаний будут дежурить 100 спасателей, медиков и полицейских

Крещенские купания традиционно пройдут вечером 18 января и в течение суток 19 января. Для обеспечения безопасности в девяти местах будут дежурить сотрудники экстренных служб и казаки. Перед купаниями водолазы обследуют дно водоемов.

«Пандемия научила нас проводить крещенские купания в разных условиях. Сейчас необходимо проверить все еще раз для того, чтобы провести купания на высоком уровне и с соблюдением всех мер безопасности. Времени осталось мало», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Сейчас в местах массовых купаний создают мобильные пункты обогрева и устанавливают палатки для переодевания. К 18 января их приведут в надлежащее санитарное состояние. Перед крещенскими омовениями взрывотехники Росгвардии обследуют прилегающую территорию.

Кроме того, в местах возможных неорганизованных купаний вдоль водоемов 18 и 19 января выставят отряды полиции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Крещение омовения организуют на территории храмов в разных частях города.