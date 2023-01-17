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В Краснодаре в местах крещенских купаний будут дежурить 100 спасателей, медиков и полицейских

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-mestah-kreshhenskih-kupanij-budut-dezhurit-100-spasatelej-medikov-i-politsejskih
В Краснодаре в местах крещенских купаний будут дежурить 100 спасателей, медиков и полицейских
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Крещенские купания традиционно пройдут вечером 18 января и в течение суток 19 января. Для обеспечения безопасности в девяти местах будут дежурить сотрудники экстренных служб и казаки. Перед купаниями водолазы обследуют дно водоемов.

«Пандемия научила нас проводить крещенские купания в разных условиях. Сейчас необходимо проверить все еще раз для того, чтобы провести купания на высоком уровне и с соблюдением всех мер безопасности. Времени осталось мало», — сказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Сейчас в местах массовых купаний создают мобильные пункты обогрева и устанавливают палатки для переодевания. К 18 января их приведут в надлежащее санитарное состояние. Перед крещенскими омовениями взрывотехники Росгвардии обследуют прилегающую территорию.

Кроме того, в местах возможных неорганизованных купаний вдоль водоемов 18 и 19 января выставят отряды полиции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на Крещение омовения организуют на территории храмов в разных частях города.

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