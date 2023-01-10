В Краснодаре на Крещение откроют 10 купелей
Общество
10.01.2023 18:14
Крещенские купания в краевой столице пройдут 18 и 19 января. Всего в Краснодаре оборудуют 10 купелей.
Расписание богослужений опубликовали на сайте Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Крещенское омовение 18 января организуют:
- В храме Рождества Богородицы в станице Старокорсунской на улице Закрытой 18 и 19 января. Купание в пойме реки Кубань;
- В храме святителя Николая Мирликийского чудотворца на улице Средней 18 и 19 января. В купели на территории храма;
- В храме Покрова Пресвятой Богородицы в станице Елизаветинская на улице Винника 18 января. Омовение на территории храма.
Крещенские купания 19 января пройдут:
- При храме святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Старокубанской. Искупаться можно в озере Старая Кубань;
- В храме святителя Николая Чудотворца на улице Трудовой Славы 19 января. Купание также в озере Старая Кубань;
- В храме Рождества Христова на Рождественской набережной. Омовение в реке Кубань;
- В храме Святого Страстотерпца Царя Николая на улице Курортный поселок купание организуют в озере Старая Кубань;
- В храме Иоанна Крестителя на улице Уральской. Омовение в купели на территории храма;
- В храме Великомученика и Победоносца Георгия в хуторе Ленина на улице Пластунской. Купание на территории храма;
- В Иоанно-Юрьевском храме в поселке Краснодарском на улице Сорока. Купание организуют в бассейне под открытым небом.
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