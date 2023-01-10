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В Краснодаре на Крещение откроют 10 купелей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-kreshhenie-otkroyut-10-kupelej
В Краснодаре на Крещение откроют 10 купелей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Крещенские купания в краевой столице пройдут 18 и 19 января. Всего в Краснодаре оборудуют 10 купелей.

Расписание богослужений опубликовали на сайте Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Крещенское омовение 18 января организуют:

  • В храме Рождества Богородицы в станице Старокорсунской на улице Закрытой 18 и 19 января. Купание в пойме реки Кубань;
  • В храме святителя Николая Мирликийского чудотворца на улице Средней 18 и 19 января. В купели на территории храма;
  • В храме Покрова Пресвятой Богородицы в станице Елизаветинская на улице Винника 18 января. Омовение на территории храма.

Крещенские купания 19 января пройдут:

  • При храме святого благоверного князя Димитрия Донского на улице Старокубанской. Искупаться можно в озере Старая Кубань;
  • В храме святителя Николая Чудотворца на улице Трудовой Славы 19 января. Купание также в озере Старая Кубань;
  • В храме Рождества Христова на Рождественской набережной. Омовение в реке Кубань;
  • В храме Святого Страстотерпца Царя Николая на улице Курортный поселок купание организуют в озере Старая Кубань;
  • В храме Иоанна Крестителя на улице Уральской. Омовение в купели на территории храма;
  • В храме Великомученика и Победоносца Георгия в хуторе Ленина на улице Пластунской. Купание на территории храма;
  • В Иоанно-Юрьевском храме в поселке Краснодарском на улице Сорока. Купание организуют в бассейне под открытым небом.

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