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В Краснодаре в июне откроют детский сад в поселке Российском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-iyune-otkroyut-detskij-sad-v-poselke-rossijskom
В Краснодаре в июне откроют детский сад в поселке Российском
Фото мэрии Краснодара

О развитии социальных объектов в городе сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Глава Краснодара отметил, что детский сад на 100 мест в поселке Российском откроют в ближайшее время. Он сможет принять воспитанников уже в июне. Мэр подчеркнул, что в этом микрорайоне сложилась острая необходимость в социальных объектах.

Градоначальник добавил, что в июне также планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 280 мест в районе Западного обхода.

«Наши планы по возведению в этом году 24 садов должны быть реализованы без переносов сроков», — написал Наумов в Telegram.

Читайте также: детсад на 280 мест построили по нацпроекту в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Филиал детского сада № 169 на улице имени Петра Метальникова построили по нацпроекту «Демография».

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