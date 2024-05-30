В Краснодаре в июне откроют детский сад в поселке Российском

О развитии социальных объектов в городе сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Глава Краснодара отметил, что детский сад на 100 мест в поселке Российском откроют в ближайшее время. Он сможет принять воспитанников уже в июне. Мэр подчеркнул, что в этом микрорайоне сложилась острая необходимость в социальных объектах.

Градоначальник добавил, что в июне также планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 280 мест в районе Западного обхода.

«Наши планы по возведению в этом году 24 садов должны быть реализованы без переносов сроков», — написал Наумов в Telegram.

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