Детсад на 280 мест построили по нацпроекту в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Филиал детского сада № 169 на улице имени Петра Метальникова построили по нацпроекту «Демография». Открытие посетил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

В новом учреждении разместили 14 групп — три для детей раннего возраста и 11 для детей от трех до семи лет. В каждой из групп установлены раздевалки, предусмотрены игровые и спальные комнаты, буфетно-раздаточные. Все помещения оснастили необходимым оборудованием и мебелью. Детсад рассчитан на 280 мест.

Также в детском саду построили спортивный и музыкальный залы, которые оснащены тренажерным, музыкальным и игровым инвентарем. Кроме того, в учреждении есть специальные комнаты для творческих и учебных занятий. В холлах обеспечили условия для творческого развития и патриотического воспитания.

На территории расположены 14 прогулочных площадок с теневыми навесами, качелями, лесенками, скамейками, горками, песочницами и снарядами для занятия спортом. Безопасности детей уделили особое внимание. На территории детсада организована круглосуточная охрана, а также установлены система видеонаблюдения и тревожная кнопка.

Мэр Краснодар Евгений Наумов отметил, что это долгожданный соцобъект для Музыкального микрорайона. По его словам, скоро в микрорайоне появится школа. Помимо этого, мэр добавил, что с нового учебного года в открывшемся детсаду введут группы для детей с особенным развитием. Игрушки, техника и мебель сделаны кубанскими производителями, отметил глава города.

«Благодарю строительную компанию за слаженную совместную работу. Видно, что сделано качественно и с душой. Уверен, что детям и родителям понравится здесь находиться», — цитирует Наумова пресс-служба администрации Краснодара.

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