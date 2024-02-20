Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров РФ по строительству детсадов

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на федеральном штабе в «Единой России».

«Мы обеспечили доступность дошкольного образования практически на 100%. В числе лидеров, которые ввели самое большое количество детских садов в 2023 году — Дагестан, Ростовская и Московская области, а также Краснодарский и Алтайский края», — сказал Кравцов.

Всего за шесть последних лет в стране построили 1 тыс. 676 новых дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

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