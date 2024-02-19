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Новый детсад в анапском Витязево достроят до конца 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-detsad-v-anapskom-vityazevo-dostroyat-do-kontsa-2024-goda
Новый детсад в анапском Витязево достроят до конца 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С просьбой построить в Витязево еще один детский сад к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву на «Прямую линию» обратилась местная жительница. Сейчас в селе работает один детсад, но он переполнен.

В Витязево начали строить новое учреждение для дошкольников. Оно рассчитано на 240 мест. На строительной площадке трудятся 25 человек и 10 единиц техники. Строители устраивают котлован и фундаментную плиту, а также армируют стены подвала.

«Мы уделяем особое внимание развитию социальной инфраструктуры именно в сельских населенных пунктах. Все учреждения будем возводить с учетом дальнейшего развития населенных пунктов», — сказал Кондратьев.

Завершить строительство детского сада в Витязево планируют к концу 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый корпус детсада № 111 в Краснодаре принял первых воспитанников. Речь идет о дошкольном учреждении в хуторе Ленина. Его построили в рамках нацпроекта «Демография».

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