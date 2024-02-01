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Новый корпус детсада № 111 в Краснодаре принял первых воспитанников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-korpus-detsada-111-v-krasnodare-prinyal-pervyh-vospitannikov
Новый корпус детсада № 111 в Краснодаре принял первых воспитанников
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет о дошкольном учреждении в хуторе Ленина. Его построили в рамках нацпроекта «Демография».

Новый корпус детского сада № 111 рассчитан на 210 мест. Учреждение уже начало принимать первых воспитанников.

«На данный момент идет поэтапный прием малышей. Желающие оформить детей именно в этот детсад могут подать заявку через Госуслуги», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Новый корпус детсада расположился в двухэтажном здании. Там разместили 11 групп и прогулочных площадок. Дошкольное учреждение оснастили современным оборудованием.

Читайте также: до конца года 35 социальных объектов построят в Краснодаре. Среди них: 11 школ и 24 детских сада.

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