Новый корпус детсада № 111 в Краснодаре принял первых воспитанников

Речь идет о дошкольном учреждении в хуторе Ленина. Его построили в рамках нацпроекта «Демография».

Новый корпус детского сада № 111 рассчитан на 210 мест. Учреждение уже начало принимать первых воспитанников.

«На данный момент идет поэтапный прием малышей. Желающие оформить детей именно в этот детсад могут подать заявку через Госуслуги», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Новый корпус детсада расположился в двухэтажном здании. Там разместили 11 групп и прогулочных площадок. Дошкольное учреждение оснастили современным оборудованием.

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