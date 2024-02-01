До конца года 35 социальных объектов построят в Краснодаре

Совещание по планам социального строительства на этот год прошло в краевой столице. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об этом 1 февраля.

Участники совещания расставили приоритеты и обсудили каждый объект в подробностях. Глава города отметил, что следует активно набирать рабочие темпы и не отступать от графиков, комплексно реализуя проекты.

По словам мэра, до конца года в городе построят 11 школ на 13,8 тыс. мест и 24 детсада практически на 7 тыс. мест. Кроме того, сейчас одновременно проектируется 31 соцобъект.

«Почти все идут точно по дорожной карте. Где увидим отставание, будем торопить», — написал Наумов в Telegram.

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