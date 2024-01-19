Контракты на строительство трех новых школ и детского сада заключили на Кубани

Новые образовательные учреждения построят в Краснодаре и Тбилисском районе.

Так, в краевой столице до 1 сентября 2026 года планируют возвести три школы — на 1,1 тыс. мест в поселке Краснодарском, на 1 тыс. 550 мест в поселке Березовом и на 1 тыс. 550 мест на улице Летчика Позднякова, сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

В каждом новом учебном заведении будут кабинеты для начальной и средней школы, гардероб, медкабинет, столовая, тренажерный зал, зал ЛФК, студия хореографии, кабинеты логопеда и педагога-психолога, учительская, спортивный и актовый залы, читальный зал, библиотека и школьный музей.

Также на школьных территориях обустроят спортивные площадки, беговые дорожки, площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, зоны для подвижных игр и общефизической подготовки, а также сектор для прыжков в длину и полосу препятствий ГТО.

Кроме того, в станице Ловлинской Тбилисского района возведут детский сад на 80 мест с группами для разных возрастов, а также игровыми площадками и теневыми навесами на прилегающей территории.

Контракты с подрядчиками по этим соцобъектам уже заключили. Социальное строительство находится под личным контролем губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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