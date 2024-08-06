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В Краснодаре в ходе рейда задержали 12 нелегальных мигрантов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-hode-rejda-zaderzhali-12-nelegalnyh-migrantov
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские провели рейд на Вишняковском рынке в краевой столице.

Правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов, у которых не было разрешений на проживание и работу в России. На них составили  протоколы. Ждет наказание и работодателей, которые привлекли иностранцев к трудовой деятельности.

Кроме того, полицейские выяснили, что на рынке торговали кепками с изображением марихуаны. Головные уборы изъяли, а продавцов привлекли к  ответственности за пропаганду наркотиков.

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