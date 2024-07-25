На Кубани в ходе рейда задержали 15 нелегальных мигрантов, их выдворят из РФ

Полицейские провели рейд на стройке под Краснодаром и на территории тепличного комплекса в Красноармейском районе.

В результате на стройке в станице Елизаветинской выявили бригаду из 159 разнорабочих, которые приехали из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. После проверки оказалось, что восемь из них находились и работали в стране незаконно.

По решению суда, нарушители выплатят штраф и будут выдворены за пределы России. Работодателей, принявших на работу мигрантов без разрешительных документов, также оштрафуют, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще семь нелегальных мигрантов из Узбекистана обнаружили в Красноармейском районе. Они трудились на территории тепличного комплекса в станице Старонижестеблиевской, не имея разрешения на пребывание и работу в стране.

Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Красноармейскому району.

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