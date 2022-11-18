В Краснодаре в форуме «Бизнес без границ» приняли участие свыше 100 человек
Форум «Бизнес без границ» для людей с ОВЗ проходил в очном и в онлайн формате. В открытии мероприятия принял участие замглавы Краснодарского края Александр Руппель.
В форуме приняли участие более 100 жителей Кубани.
«Невозможно принимать эффективные управленческие решения, не опираясь на мнение людей и бизнеса. С одной стороны, у нас есть бизнес, который говорит, что сегодня ему не хватает квалифицированных специалистов. С другой стороны, у нас есть люди с ограниченными возможностями здоровья, обладающие образованием, профессиональными навыками, которые способны эти рабочие места занять. В рамках форума, лицом к лицу мы сможем обсудить те идеи, которые сегодня могут реализовывать, в том числе люди с ОВЗ», — сказал Руппель.
В рамках форума спикеры рассказали о мерах поддержки людей с ОВЗ, инклюзивном и социальном предпринимательстве. А также о трудоустройстве и конкурсах профессионального мастерства. Кроме того, они поделились своими историями успеха и ответили на вопросы.
Представитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мария Вишнякова сообщила, что края с ОВЗ могут участвовать в чемпионах по профессиональному мастерству. «Абилимпикс» трудоустраивает участников чемпионатов.
Исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова отметила, что изменение отношения общества к людям с ОВЗ приобретает особую актуальность.
«Наша задача, как инфраструктуры поддержки МСП, показать, каким может быть бизнес, какие инструменты для развития созданы в крае. Мы видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями. Поэтому на мероприятии снимаем все барьеры и все ограничения», — сказала Пистунова.
Организатором форума выступил краевой Фонд развития бизнеса при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае открыли Центр поддержки технологий и инноваций.
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
- В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку