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В Краснодаре в форуме «Бизнес без границ» приняли участие свыше 100 человек

Экономика
18.11.2022 19:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-forume-biznes-bez-granits-prinyali-uchastie-svyshe-100-chelovek
В Краснодаре в форуме «Бизнес без границ» приняли участие свыше 100 человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Форум «Бизнес без границ» для людей с ОВЗ проходил в очном и в онлайн формате. В открытии мероприятия принял участие замглавы Краснодарского края Александр Руппель.

В форуме приняли участие более 100 жителей Кубани.

«Невозможно принимать эффективные управленческие решения, не опираясь на мнение людей и бизнеса. С одной стороны, у нас есть бизнес, который говорит, что сегодня ему не хватает квалифицированных специалистов. С другой стороны, у нас есть люди с ограниченными возможностями здоровья, обладающие образованием, профессиональными навыками, которые способны эти рабочие места занять. В рамках форума, лицом к лицу мы сможем обсудить те идеи, которые сегодня могут реализовывать, в том числе люди с ОВЗ», — сказал Руппель.

В рамках форума спикеры рассказали о мерах поддержки людей с ОВЗ, инклюзивном и социальном предпринимательстве. А также о трудоустройстве и конкурсах профессионального мастерства. Кроме того, они поделились своими историями успеха и ответили на вопросы.

Представитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мария Вишнякова сообщила, что края с ОВЗ могут участвовать в чемпионах по профессиональному мастерству. «Абилимпикс» трудоустраивает участников чемпионатов.

Исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова отметила, что изменение отношения общества к людям с ОВЗ приобретает особую актуальность.

«Наша задача, как инфраструктуры поддержки МСП, показать, каким может быть бизнес, какие инструменты для развития созданы в крае. Мы видим большой потенциал в людях с дополнительными потребностями. Поэтому на мероприятии снимаем все барьеры и все ограничения», — сказала Пистунова.

Организатором форума выступил краевой Фонд развития бизнеса при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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