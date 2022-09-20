В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода

Фото пресс-службы администрации Краснодара

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, столица Кубани в числе 10 городов вошла в федеральную программу и была отобрана правительством России по программе развития городского электротранспорта, строительству новых трамвайных путей и обновлению подвижного состава.

Краснодар на федеральном уровне защитил концессионный проект. Работы начнутся в этом году со строительства трамвайного узла протяженностью 200 м на пересечении улиц Московской и Красных Зорь. Его завершат до конца 2023 года.

Новый транспортный узел соединит восточную и центральную часть Краснодара, появится единый транспортный каркас со строящейся западной трамвайной веткой. Владимир Архипов отметил, что транспортный узел в будущем позволит соединить концессию запада и востока.

В рамках концессионного соглашения до 31 декабря 2024 года планируют построить трамвайную линию от улицы Толбухина до ЖК «Немецкая деревня» протяженностью 14,6 км. До конца 2025 года планируют построить трамвайную ветку от ЖК «Немецкая деревня» до «Баскет Холла» протяженностью 11,2 км. До конца 2026 года — ветку от «Баскет Холла» до улицы Московской протяженностью 9,6 км. По новой трамвайной ветке будут ходить маршруты № 3 и № 7.

По генплану Краснодара в ближайшие годы будут активно развиваться и застраиваться районы поселка Северного, Западного Обхода, мегацентра «Красная площадь» и спорткомплекса «Город спорта». По прогнозам, прирост населения в Краснодаре только в зоне трамвайной ветки вдоль Западного Обхода к 2026 году составит около 42 тыс. человек.

Соглашение о сотрудничестве по модернизации трамвайной сети Краснодара в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-президент АО Группа Синара Александр Мишарин, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания «Синара — ГТР Краснодар», администрация Краснодарского края и администрация Краснодара подписали концессионное соглашение о развитии трамвайной сети в западной части города с общим объемом инвестиций 28 млрд руб. Оно предусматривает постройку 36 км новых трамвайных путей, соответствующей инфраструктуры к ним и закупку 100 новых низкопольных трамваев.