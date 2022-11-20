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В Краснодаре в ДТП с тремя легковушками пострадали три человека

Происшествия
20.11.2022 20:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-dtp-s-tremya-legkovushkami-postradali-tri-cheloveka
В Краснодаре в ДТП с тремя легковушками пострадали три человека
Фото t.me/krd_tipich_ru

ДТП произошло 20 ноября в 15:00 на кольце на улице Аэродромной.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели три сильно поврежденных автомобиля, стоящие на проезжей части.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Лада» двигался по улице Красных Партизан со стороны Котовского в сторону Рашпилевской. На нерегулируемом перекрестке с круговым движением на улице Аэродромной он не уступил дорогу автомобилю Ford. Иномарка ехала по главной дороге, по улице Аэродромной, со стороны Бабушкина в сторону Гаврилова. Произошло столкновение. От удара Ford изменил траекторию движения и врезался в стоящий на улице Красных Партизан Nissan.

В результате аварии пострадали три человека: 43-летний водитель Nissan, 31-летний водитель Ford и 67-летняя пассажирка «Лады». Всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. По предварительным данным, серьезных травм они не получили. Назначено амбулаторное лечение.

«По факту ДТП проводится проверка. Вместе с тем у водителя автомобиля Ford установлен факт отсутствия полиса страхования гражданской ответственности. В его отношении составили административный протокол, предусматривающий наложение штрафа в 800 рублей», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24 начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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