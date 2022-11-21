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В Краснодаре в День Архангела Михаила прошел крестный ход в поддержку российских военных

Общество
21.11.2022 08:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-den-arhangela-mihaila-proshel-krestnyj-hod-v-podderzhku-rossijskih-voennyh
Видео канала «Кубань 24»

Верующие начали путь от храма Рождества Христова. Сотни горожан с иконами присоединились к шествию и проследовали по проспекту Чекистов.

Обряд проводился по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крестный ход в канун Дня святого Михаила Архангела в Сочи объединил более 8 тыс. человек.

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