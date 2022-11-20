Крестный ход в канун Дня Святого Михаила Архангела в Сочи объединил свыше 8 тыс. человек

Фото пресс-службы администрации Сочи

Крестный ход прошел 20 ноября от храма Святого князя Владимира до храма Святого Михаила Архангела.

В нем приняли участие жители и гости Сочи, священнослужители из всех внутригородских районов, представители городской власти и казачества. В завершении прошел торжественный молебен у монумента Архангела Михаила.

К собравшимся обратился Епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

«Сегодня, когда Россия борется со злом, объединился весь наш народ. Чтобы победить зло человеческих усилий нам не хватит. Во все времена люди, когда было тяжело, молились Богу и святым. Верили и не отчаивались. Сегодня во время Крестного хода мы молились за Россию, за наш народ, за наших доблестных воинов, за тех, кто сейчас на передовой. И победа обязательно будет. Очень символично, что путь сегодняшнего Крестного хода пролегал от храма Святого князя Владимира — крестителя Руси. К Собору архистратига Михаила — покровителю Сочи. Сегодняшнее шествие — пример истинного благочестия и ревности о благоденствии жителей и гостей Сочи», — сказал Епископ.

Во всех храмах Сочинской Епархии прошли праздничные богослужения. В храме Михаила Архангела выступили воспитанники воскресной школы. К праздничному дню они написали гимн и герб школы, которые освятил Епископ Сочинский и Туапсинский Герман, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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