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Крестный ход в канун Дня Святого Михаила Архангела в Сочи объединил свыше 8 тыс. человек

Общество
20.11.2022 16:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/krestnyj-hod-v-kanun-dnya-svyatogo-mihaila-arhangela-v-sochi-obedinil-svyshe-8-tys-chelovek
Крестный ход в канун Дня Святого Михаила Архангела в Сочи объединил свыше 8 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Сочи

Крестный ход прошел 20 ноября от храма Святого князя Владимира до храма Святого Михаила Архангела.

В нем приняли участие жители и гости Сочи, священнослужители из всех внутригородских районов, представители городской власти и казачества. В завершении прошел торжественный молебен у монумента Архангела Михаила.

К собравшимся обратился Епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

«Сегодня, когда Россия борется со злом, объединился весь наш народ. Чтобы победить зло человеческих усилий нам не хватит. Во все времена люди, когда было тяжело, молились Богу и святым. Верили и не отчаивались. Сегодня во время Крестного хода мы молились за Россию, за наш народ, за наших доблестных воинов, за тех, кто сейчас на передовой. И победа обязательно будет. Очень символично, что путь сегодняшнего Крестного хода пролегал от храма Святого князя Владимира — крестителя Руси. К Собору архистратига Михаила — покровителю Сочи. Сегодняшнее шествие — пример истинного благочестия и ревности о благоденствии жителей и гостей Сочи», — сказал Епископ.

Во всех храмах Сочинской Епархии прошли праздничные богослужения. В храме Михаила Архангела выступили воспитанники воскресной школы. К праздничному дню они написали гимн и герб школы, которые освятил Епископ Сочинский и Туапсинский Герман, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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