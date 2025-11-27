Logo
В Краснодаре в декабре временно ограничат движение в районе «Авроры»

Общество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В течение нескольких дней декабря будут поэтапно ограничивать движение на трех участках недалеко от кинотеатра «Аврора».

В это время специалисты проведут работы на сетях газопровода. Переустройство сетей начнут 1 декабря. На время проведения работ запланированы следующие ограничения:

  • ориентировочно на 9 дней будет перекрыта крайняя левая полоса улицы Красной от переулка Курганного до Офицерской,
  • на срок 7-8 дней перекроют один из заездов к дому № 43 по Офицерской,
  • на срок 10-11 дней будет ограничен проезд по крайней левой полосе Шоссе Нефтяников в районе зданий № 13 и № 9.

Фото t.me/deptrans_krd

«Просим водителей быть внимательными на этих участках», — сообщает пресс-служба транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре открыли проезд по Красных Партизан после устранения провала. Он произошел из-за критического износа несущей балки тепловой камеры, расположенной под проезжей частью.

