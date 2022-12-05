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В Краснодаре в декабре начнут строить спорткомплекс на улице Фадеева

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-dekabre-nachnut-stroit-sportkompleks-na-ulitse-fadeeva
В Краснодаре в декабре начнут строить спорткомплекс на улице Фадеева
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мэрия краевой столицы заключила муниципальный контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возведут на участке площадью почти 2,5 тыс. кв. метров на улице Фадеева в Пашковском жилом массиве.

В ФОКе разместят тренажерный и батутный залы, а также медкабинет. В нем будут проводить занятия для юных спортсменов из школы олимпийского резерва № 3.

Спорткомплекс на улице Фадеева планируют начать строить до конца этого года, а завершить к концу следующего года.

«Представители краевой столицы становились обладателями медалей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Всероссийских первенств. Для поддержания высокого уровня нашим спортсменам необходимы современные оснащенные залы для тренировок», — рассказал глава департамента по физической культуре и спорту Краснодара Борис Тихоненко.

Кроме того, в краевом центре сейчас продолжается строительство спортивного комплекса на улице Вавилова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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