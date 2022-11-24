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В Краснодаре в декабре начнут ремонт улицы Симферопольской

Общество
24.11.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-dekabre-nachnut-remont-ulitsy-simferopolskoj
В Краснодаре в декабре начнут ремонт улицы Симферопольской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок улицы от Новороссийской до Уральской и перекресток Симферопольской и Демуса планируют начать ремонтировать в середине декабря, закончить — до конца 2023 года.

На участке почти в 1,3 км появится дополнительная поворотная полоса с улицы Уральской в сторону улицы Новороссийской и промзоны. Также совместно с РЖД расширят переезд до четырех полос. На перекрестке Симферопольской и Демуса организуют кольцевое движение.

Кроме того, обустроят тротуары, велодорожку и освещение, построят дизельную электростанцию и переустроят инженерные сети. По просьбе сотрудников предприятий промзоны запустят общественный транспорт и поставят четыре остановки: между Уральской и Новороссийской и между Новороссийской и Демуса.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, полностью перекрывать движение при реконструкции не планируется. Однако из-за большого количества инженерных сетей, которые нужно переустроить, возможны частичные ограничения по 1–2 полосам.

«В конце прошлого года мы совместно с РЖД отремонтировали переезд и подходы к нему, откорректировали работу светофора на пересечении Симферопольской и Уральской. Но, понимая, что в разы повысить транспортную доступность можно только реконструкцией, мы разработали проект, прошли госэкспертизу, получили краевые субсидии и в начале декабря готовы приступить к работам. Это будет одна из самых масштабных дорожных строек для Краснодара за последние пять лет», — цитирует Архипова пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре по нацпроекту завершают ремонт улицы Новороссийской. Участки от улицы Симферопольской до путепровода на Северной и от Шевченко до Вишняковой планируют закончить до конца года.

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