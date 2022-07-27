В Краснодаре в бизнес-встрече «Своя среда» приняли участие почти 150 предпринимателей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие организовал краевой Фонд развития бизнеса при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Владельцы бизнеса встретились с экспертами в области налогообложения, маркетинга, диджитал, SMM и развития личного бренда.

««Своя среда» — новая возможность собрать на одной площадке активных предпринимателей региона из различных направлений бизнеса, специалистов в самых актуальных областях», — рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Он добавил, что участие во встрече было бесплатным благодаря нацпроекту по поддержке предпринимательства.

На подобных событиях разрабатываются новые меры поддержки бизнеса, отметила исполнительный директор регионального Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

«Анализируя свою деятельность, мы видим, что наиболее востребованными у бизнес-сообщества остаются образовательные мероприятия, бесплатные услуги, консультации по ведению бизнеса и доступные финансы», — отметила она.

Спикерами встречи «Своя среда» были продюсер Самир Азарян, эксперт в области налогообложения Михаил Гаврилов, специалист по маркетингу Татьяна Третьякова, эксперт в области SMM Александр Ганаев и профессионал в области рекламы Паруйр Хачатуров.

О проектах для бизнеса можно узнать по номеру горячей линии Центра поддержки предпринимательства (Центр «Мой бизнес»): 8 (800)-707 07 11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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